Чернышенко рассказал о символизме запуска трофея «Игр будущего» в космос

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко объяснил, что символизирует отправка трофея «Игр будущего» на международную космическую станцию (МКС). Об этом он сказал на тематической пресс-конференции.

«Запуск ракеты, которая доставит трофей на космическую орбиту, конечно, символизирует выход России и вывод нашей страной на международный рынок абсолютно нового спортивного продукта, аналогов которому не было. Передовые достижения и инновационные российские разработки позволили создать за очень короткий срок и апробировать очень необычный формат, который, мы уверены, будет популярен во всем мире. Это синергия цифровой и физической реальности, это реальный прорыв в спорте, это ответ на запрос молодого поколения», –объяснил он важность события.

Сегодня в 14:25 по местному времени с космодрома Байконур отправится главный трофей международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Он пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, куда уже пригласил гостей мэр Ильсур Метшин.

«Фиджитал-спорт, который официально признан спортом, является основой „Игр будущего“. Это сочетание виртаульного и реального, физического спорта. Он быстро нашел свою нишу и популярность, в том числе в нашей стране. У нас более 60 регионов активно участвуют в этом движении», — заявил замминистра спорта России Азат Кадыров на той же пресс-конференции.

Победители «Игр будущего» в каждой из 21 дисциплин получат по такому трофею, где внизу будет выгравировано название команды. Приз выполнен в виде конструкции, внутри которой – пять пластин, символизирующих пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, скорость и технологии. Еще в трофее горит свет как отсылка к символу «Игр будущего» – жар-птице Мира.

Обратный отсчет 100 дней до начала соревнований дал 14 ноября Президент России Владимир Путин. Это произошло на площадке выставки-форума «Россия» в Москве, где и был впервые презентован трофей. Затем трофей проехал восемь российских городов, включая Казань.