Чернышенко прокомментировал назначение врио губернаторов трех регионов ПФО

Курирующий регионы Приволжского федерального округа вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал назначение временно исполняющими обязанности глав Кировской области, Республики Марий Эл и Саратовской области Александра Соколова, Юрия Зайцева и Романа Бусаргина. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Вице-премьер обратил внимание на то, что в структуре экономики этих трех субъектов Федерации основная доля ВРП приходится на обрабатывающие, промышленные и сельскохозяйственные производства.

Кроме того, Чернышенко перечислил потенциальные точки роста регионов. По его оценке, в Марий Эл это кластер радиоэлектроники, так как соответствующее направление сейчас имеет стратегическое значение в связи с импортозамещением.

Говоря о перспективах Саратовской области, заместитель Председателя Правительства упомянул металлургическое производство и сельское хозяйство, а Кировской — создание особой экономической зоны «Биополис», где будет сформирован современный научно-производственный комплекс. Помимо этого, по его мнению, в республике и двух областях также имеется достаточный потенциал для развития туризма.

«Сейчас врио губернаторов важно оценить разработанные ранее прорывные проекты социально-экономического развития, сделать корректировку и приоритизацию при необходимости. В ближайшее время мы обязательно их обсудим. Очень важен свежий взгляд новых руководителей регионов. Ждем от них оперативной включенности в совместную работу», — заключил Дмитрий Чернышенко.

Накануне, 10 мая, пять губернаторов, включая руководителей Республики Марий Эл Александра Евстифеева, Кировской области Игоря Васильева и Саратовской области Валерия Радаева, решили покинуть свои посты. Временно исполняющих обязанности глав регионов назначил Президент РФ Владимир Путин.