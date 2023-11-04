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Чернышенко ожидает, что «Игры будущего» в Казани соберут около 3 млрд просмотров
Соревнования, которые состоятся в рамках «Игр будущего» в Казани, могут собрать около 3 млрд просмотров. Такое мнение высказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
«По количеству аудитории, которую мы наблюдаем на соревнованиях [по фиджитал-дисциплинам], есть перспектива, что „Игры будущего“ соберут еще большую аудиторию, около 3 млрд просмотров нам обеспечено», — отметил вице-премьер, отвечая на вопросы на марафоне общества «Знание» на полях форума «Россия».
Он напомнил, что наша страна на выдающемся уровне провела первые в истории РФ Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионат мира по футболу-2018. За два последних года прошли десять фиджитал-игр.
Напомним, «Игры будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года и будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. На пленарном заседании XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Президент Владимир Путин пригласил спортсменов и молодежь со всего мира на турнир.
Ранее сообщалось, что Раис РТ Рустам Минниханов и Дмитрий Чернышенко обсудили подготовку к «Играм Будущего» в Казани.
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