Церемония прощания с Михаилом Горбачевым длилась почти четыре часа

Прощание с первым и единственным Президентом СССР Михаилом Горбачевым шла почти четыре часа. Об этом передает ТАСС.

Церемония проходила в Колонном зале Дома союзов в Москве и была разделена на несколько частей. С 10 и до 12 часов с политиком могли проститься все желающие, после полудня были приглашены почетные гости. Однако граждан пропускали в зал и после 12 часов, а некоторые общественные и политические деятели не стали дожидаться закрытой части. Рано утром на церемонию прибыл замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Президент России Владимир Путин прислал венок, чтобы почтить память Михаила Горбачева. Сам глава государства на официальную церемонию прощания не смог приехать из-за загруженного рабочего дня, как ранее объяснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако 1 сентября он отдельно приехал проститься с Горбачевым в Центральную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с экс-Президентом СССР Михаилом Горбачевым продлена из-за большого числа гостей.