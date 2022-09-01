Песков рассказал о том, как Путин попрощался с Горбачевым

Президент России Владимир Путин попрощался с экс-Президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он возложил цветы к гробу советского политика, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент отправился сегодня в Калининградскую область, в Калининграде сегодня у него рабочий день, но перед выездом Президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, положил цветы к гробу», — сказал представитель Кремля.

Песков объяснил, что официальная церемония прощания пройдет 3 сентября, но из-за рабочего графика Путин не сможет на ней присутствовать.

Горбачев скончался 30 августа в возрасте 91 года после продолжительной болезни.