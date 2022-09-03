В Москве продлили прощание с Михаилом Горбачевым из-за большого числа гостей

В Москве продлена церемония прощания с экс-Президентом СССР Михаилом Горбачевым. Ранее сообщалось, что она продлится до полудня, но даже сейчас поток посетителей по-прежнему не иссякает.

Церемония проходит в Колонном зале Дома Союзов с 10 утра и проводится с элементами государственных похорон. Мероприятие сделали свободным для посетителей, поэтому возложить цветы к гробу политика собрались сотни москвичей. После его завершения Горбачев будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посол США в Москве Джон Салливан, посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, певица Алла Пугачева, композитор и продюсер Виктор Дробыш, музыкант Стас Намин, глава Россотрудничества Евгений Примаков, депутаты Госдумы, представители российских ведомств, послы иностранных государств и другие гости.

Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни 30 августа.