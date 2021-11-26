Цены на нефть снизились больше чем на 2% из-за нового штамма Covid

Мировые цены на нефть сегодня упали больше чем на 2% из-за информации о новом штамме Covid-19. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Из-за новой мутации вируса мировые инвесторы пересматривают перспективы спроса. Так, в 7.29 по московскому времени январские фьючерсы Brent снизились на 2,04%, достигнув отметки 80,54 доллара за баррель, а марки WTI — на 2,62%, составив 76,33 доллара за баррель.

Новый штамм коронавирусной инфекции выявлен на территории Южной Африки. Ранее британские ученые объявили, что из-за большого числа мутаций он может быть опаснее «дельты». В настоящее время в России нет случаев заражения данным вариантом Covid-19.