Челны обогнали Казань по динамике роста цен на комнаты за год

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За последний год стоимость комнат в Набережных Челнах выросла на 41,4% или до 1,46 млн рублей. Для сравнения: в Казани аналогичная недвижимость подорожала на 12,9%, до 2,22 млн рублей. Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».

В среднем в России комнаты за последние 12 месяцев стали дороже на 12,8%. Помимо Автограда сильную динамику цен на комнаты за год показали Ульяновск (+38,7%), Владикавказ (+37,2%) и Череповец (+36,6%). Ощутимо выросла стоимость такой недвижимости также в Кирове (+35,5%), Чебоксарах (+35%), Ростове-на-Дону (+34,8%), Саранске (+32,3%), Симферополе (+28,8%) и Ярославле (+27,6%).

При этом подешевели комнаты во Владивостоке (–11,1%), Белгороде (–2,3%), Чите (–1,3%), Хабаровске (–0,5%) и Мурманске (–0,1%). Слабо, до 3%, подорожала недвижимость этого формата в Грозном (+0,1%), Махачкале (+1,7%), Сочи (+2,9%), Московской области (+2,9%) и Тюмени (+2,9%).

В Москве такое жилье выросло в цене на 14,7%, а в Санкт-Петербурге – на 6,4%.

«По сравнению с целыми квартирами комнаты дешевле в 4,5 раза, поэтому ценам на них есть куда расти. Для сравнения: средняя цена квартир на вторичном рынке выросла с ноября 2023 года гораздо меньше – всего на 5,1%. Часто люди в состоянии купить комнату исключительно на свои сбережения и таким образом решить по минимуму свой жилищный вопрос, тогда как квартиру купить без ипотеки сложно. Тем не менее, сегмент этот остается узким, предложение объектов здесь почти в 100 раз меньше, чем предложение обычных квартир. И за последние 12 месяцев оно сократилось на 6%», - прокомментировал ситуацию с ценами на комнаты в РФ гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.