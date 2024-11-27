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Эксперты: Татарстанцу нужно доплатить более 11 млн рублей, чтобы купить дом в Подмосковье
Если житель Татарстана захочет продать свой дом на родине и купить коттедж в Подмосковье, то ему придется доплатить еще 11,1 млн рублей для заключения сделки. Такие цифры следуют из аналитики портала «Мир квартир».
Как выяснили эксперты, средний дом под Москвой стоит 19,3 млн рублей, а дом в Татарстане – 8,2 млн рублей.
Ничего не придется доплачивать при таком обмене только москвичам и петербуржцам, так как частные дома в черте Москвы и Питера стоят дороже домика в Московской области. У жителей столичных городов даже останется немного денег на руках: у москвича – почти 11 млн рублей, а у петербуржца – почти 3 млн.
Немного доплатят за осуществления данной сделки жители Дагестана (5,8 млн), Ямало-Ненецкого АО (5,9 млн), Севастополя (6,9 млн) и Краснодарской области (6,9 млн).
Интересно, что если татарстанец надумает продать свое загородное жилье и приобрести дом в Краснодарском крае, то ему придется доплатить в 2,7 раза меньше – всего 4,1 млн рублей.
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