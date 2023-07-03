Центробанк запланировал вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран

Банк России собирается вывести карты национальной платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран в текущем году. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Центрального банка РФ Алла Бакина в интервью газете «Известия».

«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта „Мир“. В наших планах — вывести карты „Мир“ в пять-шесть новых стран в 2023 году», — пояснила представитель регулятора.

По словам Бакиной, ситуация с картами «Мир» отличается от страны к стране. Хотя есть те, кто «опасается вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике», существуют и другие государства, кто «готов к сотрудничеству и не боится об этом говорить».

Еще весной на Кубе несколько банков начали принимать карты «Мир» — деньги можно снять в банкоматах. Сейчас кубинская сторона настраивает POS-терминалы, что позволит использовать карты для проведения оплаты.

«Мы идем с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы», — подчеркнула Бакина.

В конце прошлого года банки многих стран отказались от поддержки российской платежной системы «Мир» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов.