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На Кубе несколько банков начали принимать карты «Мир»
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Несколько банков Гаваны начали прием карт российской платежной системы «Мир», сообщает ТАСС.
По словам корреспондента, на табло банкоматов появилась эмблема «Мира». Обладатели карт могут снять здесь наличные в кубинских песо. Курс — 1 к 1,5 без учета комиссии.
Оплата российскими картами пока недоступна в ресторанах и магазинах. Для ее начала необходимо перенастроить оборудование.
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