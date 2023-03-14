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Экономика 14 марта 2023 09:20

На Кубе несколько банков начали принимать карты «Мир»

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Несколько банков Гаваны начали прием карт российской платежной системы «Мир», сообщает ТАСС.

По словам корреспондента, на табло банкоматов появилась эмблема «Мира». Обладатели карт могут снять здесь наличные в кубинских песо. Курс — 1 к 1,5 без учета комиссии.

Оплата российскими картами пока недоступна в ресторанах и магазинах. Для ее начала необходимо перенастроить оборудование.

#Мир #куба
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