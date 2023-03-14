На Кубе несколько банков начали принимать карты «Мир»

Несколько банков Гаваны начали прием карт российской платежной системы «Мир», сообщает ТАСС.

По словам корреспондента, на табло банкоматов появилась эмблема «Мира». Обладатели карт могут снять здесь наличные в кубинских песо. Курс — 1 к 1,5 без учета комиссии.

Оплата российскими картами пока недоступна в ресторанах и магазинах. Для ее начала необходимо перенастроить оборудование.