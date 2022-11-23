Bloomberg: Платежная система «Мир» «потерпела крах» из-за угроз США ввести санкции

В шести из девяти стран, где раньше работала российская платежная система «Мир», банки отказались от ее поддержки из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов. Агентство Bloomberg охарактеризовало эту ситуацию как «крах» попыток РФ создать альтернативу системам Visa и Mastercard, которые ушли из нее после начала спецоперации на Украине.

По словам собеседников издания, в Банке России удивились отказу «дружественных» государств от сотрудничества с «Миром». Сейчас, по информации агентства, Центробанк РФ ищет альтернативу этой системе.

«Опасения по поводу вторичных санкций перевешивают интерес к комиссионным доходам», — прокомментировал ситуацию президент российской Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Из-за этого, пояснил аналитик, находящиеся в данный момент за рубежом россияне вынуждены использовать «частные решения», так как они не могут пользоваться ни «Миром», ни иностранными платежными системами.

В середине сентября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США заявило о готовности вводить санкции за поддержку использования российской платежной системы «Мир» в других странах. После этого финансовые организации Турции, Вьетнама, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана отказались от приема карт «Мир».

До этого момента карту «Мир» можно было использовать помимо России в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии (разница со списком Bloomberg вызвана тем, что Штаты не признают независимость двух последних республик). Теперь их список исчез с сайта платежной системы.