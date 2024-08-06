Центробанк ужесточит порядок установки официального курса рубля

ЦБ РФ хочет ужесточить порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю на основе данных внебиржевых торгов. Так, регулятор планирует ввести допкритерий концентрации, согласно которому объем сделок одного участника должен составлять не больше 75% от их общего количества. Соответствующий проект появился на сайте Центробанка.

«Для обеспечения репрезентативности расчета по сделкам вводится дополнительный критерий концентрации (не более 75% объема через одного участника). Кроме того, уточняется порядок расчета курсов иностранных валют на основе кросс-курсов. Круг лиц, на которых будет распространено действие указания, не ограничивается», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также отмечается, что расчеты валютных курсов будут возможны на основании данных о банковских сделках, заключенных не менее чем тремя разными парами кредитных организаций. Отметим, что в прежней версии указывали, что для расчета берут сделки «заключенные тремя и более кредитными организациями».

Остальные критерии по установке курса валют не изменялись. Так, к примеру, при расчете продолжат учитывать операции, которые были проведены до 15:30 мск на валютных рынках со сроками расчетов «завтра».

Ранее сообщалось, что Центробанк России усилит защиту клиентов при оформлении договоров долгосрочных сбережений.