Центробанк России усилит защиту клиентов при оформлении договоров долгосрочных сбережений

ЦБ России хочет обязать банки предоставлять клиентам ключевой информационный документ (КИД) при оформлении долгосрочных сбережений.

На сайте центральной кредитной организации сообщается, что новое требование будет относиться к банкам, которые выступают в качестве агентов негосударственных пенсионных фондов. В КИДе будет содержаться информация об условиях и рисках заключения договора долгосрочных сбережений.

Уточняется, что банк обязан будет предупредить клиента, что договор долгосрочных сбережений не является банковским вкладом.

Согласно проекту, напротив графы о прописанных предупреждениях со стороны банка клиент должен будет проставить свою личную подпись. Планируется, что проект начнет действовать с 1 апреля 2025-го.