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Экономика 4 августа 2024 20:54

Центробанк России усилит защиту клиентов при оформлении договоров долгосрочных сбережений

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ЦБ России хочет обязать банки предоставлять клиентам ключевой информационный документ (КИД) при оформлении долгосрочных сбережений.

На сайте центральной кредитной организации сообщается, что новое требование будет относиться к банкам, которые выступают в качестве агентов негосударственных пенсионных фондов. В КИДе будет содержаться информация об условиях и рисках заключения договора долгосрочных сбережений.

Уточняется, что банк обязан будет предупредить клиента, что договор долгосрочных сбережений не является банковским вкладом.

Согласно проекту, напротив графы о прописанных предупреждениях со стороны банка клиент должен будет проставить свою личную подпись. Планируется, что проект начнет действовать с 1 апреля 2025-го.

#центробанк РФ #защита
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