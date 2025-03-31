Центробанк РФ повысил курсы доллара, евро и юаня на 1 апреля

ЦБ РФ Банк повысил курсы доллара, евро и юаня на 1 апреля 2025 года.

Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора официальный курс американской валюты установили на уровне 85,4 рублей (+1,81 рубля по сравнению с предыдущем показателем).

Официальный курс евро - 92,4 рубля (+2,77 рубля).

Курс юаня на 1 апреля установлен на уровне 11,71 рубля (+26 копеек).

Ранее финансовые аналитики заявляли, что из-за крепкого рубля бюджет РФ может потерять почти 2 трлн рублей.

Также Центробанк рассказал, почему банкоматы не выдают купюры номиналом 50 рублей.