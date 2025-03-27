Финансовые аналитики: Из-за крепкого рубля бюджет РФ может потерять почти 2 трлн рублей

Если доллар останется на уровне 84 рублей, то бюджет России потеряет 1,8-2 трлн рублей доходов. Такой прогноз дали финансовые аналитики, пишут «Известия».

Напомним, что с 1 января курс доллара опустился на 19%. При том, что российские власти заложили в финансовом плане на 2025 год стоимость доллара на уровне 96,5 рублей.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, когда рубль укрепляется даже на 1 рубль, то госбюджет теряет от 100 до 160 млрд рублей доходов, так как к американской валюте привязаны доходы России от нефти и газа.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что рубль укрепился на фоне потеплений российско-американских отношений и возможной деэскалации украинского конфликта. Такие перемены окажут положительное влияние на экономику РФ, а также укрепят положение нашей страны на международной арене.

Однако надолго рубль крепким не останется, считают брокеры. В ближайшее время рубль возобновит движение к отметке 90 за доллар, полагают эксперты компании. Это произойдет на фоне снижения цен на нефть марки на Brent (она уже подешевела на 10% с начала года), а также оттока валюты из России из-за сезонного восстановления российского экспорта.