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Экономика 28 марта 2025 22:02

Центробанк рассказал, почему банкоматы не выдают купюры номиналом 50 рублей

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В каждом банкомате есть специальные кассеты, где лежат купюры определенных номиналов. Как правило, в одном банкомате умещается от четырех до шести таких кассет, в то время как в России в общей сложности в обращении есть девять номиналов. Именно поэтому в некоторых банкоматах нет места для хранения 50-тирублевых купюр. Такой ответ дали в телеграм-канале Центробанка РФ.

«Деньги в банкоматах лежат в специальных кассетах. Под каждый номинал - своя кассета. При этом уместить в один банкомат можно от 4 до 6 таких кассет, а в обращении у нас находится девять номиналов. То есть все сразу вместить невозможно», - ответил регулятор.

При этом банки самостоятельно решают, купюры каких номиналов хранить в банкомате. В этом вопросе они отталкиваются от спроса на ту или иную купюру среди клиентов, расположение банкомата и затрат на его обслуживание.

#центробанк РФ #банкоматы #деньги
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