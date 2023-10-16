Виды Казани и новые водяные знаки: какими будут новые купюры 1000 и 5000 рублей

Дизайн банкноты 1000 рублей содержит множество микроизображений: фрагменты орнаментов, изделий народных промыслов и другие предметы, отображающие быт и культуру народов ПФО

Фото: cbr.ru

На тысячерублевой купюре изобразили быт и культуру народов ПФО

Сегодня Центробанк презентовал обновленные банкноты номиналом 1 и 5 тысяч рублей. На тысячерублевой купюре появилось несколько достопримечательностей Поволжского федерального округа, рассказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заместитель Председателя Банка России Сергей Белов.

«Объединяющий элемент оборотной стороны – это великая река Волга. Мы видим также Жигулевские горы, плывущий теплоход. В центральной части изображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, башня Сююмбике, Музей археологии и этнографии в Уфе», – прокомментировал спикер.

Он также отметил, что дизайн банкноты содержит множество микроизображений: фрагменты орнаментов, изделий народных промыслов и другие предметы, отображающие быт и культуру народов ПФО.

На лицевой же стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, «стрелка» Волги и Оки, центральный павильон «Нижегородской ярмарки», а также стадион «Нижний Новгород».

Напомним, в шорт-листе для изображения на обновленной купюре номиналом 1 тыс. рублей от Татарстана также были заповедник «Городище» (Болгар) и Центр семьи «Казан». От других городов округа в него вошли нижегородское здание Госбанка, памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной.

На обновленной купюре номиналом 5 тыс. рублей появились достопримечательности Урала и Екатеринбурга Фото: cbr.ru

На пятитысячной банкноте появятся достопримечательности Екатеринбурга и Урала

На обновленной купюре номиналом 5 тыс. рублей появились достопримечательности Урала и Екатеринбурга, рассказал зампред Банка России Сергей Белов.

«Лицевая сторона посвящена Екатеринбургу. Ее основное изображение – это стела «Европа – Азия», символическая граница между Европой и Азией, проходящая вдоль Уральских гор. Также вы видите композицию – узнаваемые здания Екатеринбурга: это и современные высотки, и памятники конструктивизма. С правой стороны дом Севастьянова», – отметил Белов.

В центральной части оборотной стороны появилась композиция «Сказ об Урале». Уральский богатырь, по словам представителя Центробанка, символизирует мощь трудового Урала. Также на пятитысячной банкноте изобразили стелу «66-я параллель», которая находится в Салехарде на Полярном круге.

«На втором плане – изображения объектов, отображающих промышленный потенциал Урала», – заключил Белов.

Банкноты номиналом 1 и 5 тысяч рублей введут в обращение в этом году. До 2025 года будут поэтапно модернизированы и другие банкноты образца 1997 года: в 2024 году планируют обновить пятисотрублевки, а обновленные 10 и 50 рублей представят в 2025 году.

Обновленные банкноты будут иметь усиленные защитные факторы

Дизайн банкнот был неизменен с 2010 года – прошло уже 13 лет с момента последнего обновления, подчеркнул генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. За это время появились новые технологии и защитные признаки, которые были учтены при разработке обновленных купюр.

«Есть еще один важный фактор – фактор используемых решений. Безусловно, мы, создавая эти банкноты, исходили из применения собственных решений, которые позволяют нам быть независимыми от поставок отдельных материалов недружественных стран», – прокомментировал Трачук.

Обновленные банкноты имеют усиленный защитный комплекс. Усовершенствованная защитная нить содержит в себе целый ряд защитных признаков: объемное изображение знака рубля, переключение изображения с цифр номинала на аббревиатуру ЦБ РФ, третье изображение, которое проявляется под острым углом. Он также отметил, что на обновленных банкнотах есть два оптически переменных признака и один цветопеременный, которые ранее уже применялись и есть на действующих купюрах.

«Водяной знак – признак, который известен много веков. Здесь нам удалось найти оригинальное решение, позволившее совместить филигранную технику исполнения и классический многотоновый водяной знак. Эта комбинация позволяет обеспечить лучшую устойчивость такого знака к подделкам и большое удобство при определении подлинности», – заключил Трачук.

Он также отметил, что при разработке учитывали те требования, которые предъявляются для людей с ограниченными возможностями по зрению: метки по краю банкноты, тактильные признаки, яркие цифры и изображения.

Старые банкноты не исчезнут из обращения до их полного износа

Модернизированные банкноты де-факто вводятся в обращение с 16 октября, будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года. По мере естественного износа купюр старого образца они будут вытесняться модернизированными банкнотами, рассказал зампред ЦБ РФ Сергей Белов.

«Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений», – подчеркнул спикер.

Есть большой запас банкнот номиналом в 1 и 5 тысяч рублей старого образца, которые только еще предстоит выпустить в оборот Фото: © «Татар-информ»

Он также отметил, что в данный момент есть большой запас банкнот номиналом в 1 и 5 тысяч рублей старого образца, которые только еще предстоит выпустить в оборот. Таким образом, процесс ввода в наличное обращение новых банкнот будет постепенным. По его словам, обновленные 100 рублей, которые презентовали годом ранее, сейчас составляют только 0,1% наличного оборота этой купюры.

Изображение Татарстана на обновленной тысячной купюре повысит туристический потенциал республики

Появление на обновленной тысячной банкноте башни Сююмбике в Казанском Кремле, Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, реки Волги может привлечь внимание еще большего числа туристов к республике, рассказал «Татар-информу» председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«Каждый регион России – уникален. Татарстан известен своими трудолюбивыми, инициативными и отзывчивыми людьми. Результаты их труда проявляются абсолютно во всем, в том числе и в достопримечательностях, среди которых Казанский Кремль – один из самых популярных, поэтому логично, что объекты, расположенные здесь и отражающие особенности развития татарского народа и были выбраны для печати на банкноте», – подчеркнул собеседник агентства.

Топилин отметил, что представление Центробанком обновленных купюр – знаковое событие и для специалистов экономической отрасли Фото: cbr.ru

Топилин также отметил, что представление Центробанком обновленных купюр – это знаковое событие не только для обычных граждан, но и для специалистов экономической отрасли.

«Для работников отрасли выпуск прежде всего связан с внедрением современных технологий защиты, с увеличением срока использования банкнот», – заключил председатель комитета Госдумы по экономической политике