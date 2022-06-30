Центробанк разрешил физлицам переводить за рубеж до миллиона долларов в месяц

Начиная с 1 июля жители России и граждане стран, признанных дружественными, могут переводить со своих счетов за границу до 1 млн долларов в месяц. Соответствующее решение принял Центральный банк РФ, сообщает пресс-служба регулятора.

Ранее лимит на денежные переводы за рубеж равнялся 150 тыс. долларов в месяц или эквивалентной сумме в иной иностранной валюте. Таким образом, теперь он увеличен более чем в шесть раз.

«Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке», — объяснили в ЦБ причины принятия этого решения.

Центробанк ограничил переводы физлиц за границу 5 тыс. долларов в месяц еще в начале марта. Смягчения ограничений происходили 1 апреля (лимит был увеличен с 5 тыс. долларов до 10 тыс.), 16 мая (с 10 тыс. долларов до 50 тыс.) и 8 июня (с 50 тыс. долларов до 150 тыс.).

При этом расчет сумм переводов производится согласно официальному курсу валют к рублю, который установлен Банком России на момент перевода.