Центробанк повысил лимит на переводы за рубеж до 50 тыс. долларов

Банк России объявил о смягчении некоторых ограничений, касающихся переводов за рубеж. Так, для физических лиц лимит был повышен с 10 до 50 тыс. долларов, сообщает пресс-служба регулятора.

Воспользоваться возможностью смогут как резиденты, так и нерезиденты из дружественных государств.

Также физлица, не являющиеся резидентами из дружественных стран, работающие в РФ по трудовым либо гражданско-правовым соглашениям, смогут направлять средства с российских счетов за рубеж. Сделать это можно как в рублях, так и в валюте, но не более размера заработной платы либо платы за выполнение работы, оказание услуг. При этом переводы доступны без открытия счета.

Услугой могут воспользоваться и нерезиденты из недружественных государств. «До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах 10 тыс. долларов США со счета и до 5 тыс. долларов США без открытия счета», — уточнили в Банке России.

Однако через компании, которые предоставляют услуги по переводу средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут отправить суммы до 5 тыс. долларов либо эквивалент в иной валюте.

Ожидается, что данные меры будут действовать до 30 сентября текущего года.

Предыдущее смягчение ограничений произошло 1 апреля. Тогда лимит на переводы для физлиц поднялся с 5 до 10 тыс. долларов. Расчет сумм переводов происходит согласно официальному курсу валют к рублю, который установлен ЦБ на момент перевода, уточнили в регуляторе.