Центробанк разрешил физлицам переводить за рубеж до 150 тыс. долларов в месяц

Начиная с 8 июня жители России и граждане стран, признанных дружественными, могут переводить со своих счетов за границу до 150 тыс. долларов в месяц. Соответствующее решение принял Центральный банк РФ, сообщает пресс-служба регулятора.

Ранее лимит на денежные переводы за рубеж равнялся 50 тыс. долларов в месяц или эквивалентной сумме в иной иностранной валюте. Таким образом, теперь он увеличен втрое.

При этом через компании, осуществляющие переводы без открытия счета, резиденты и нерезиденты дружественных стран за месяц вправе перевести не более 10 тыс. долларов — вдвое больше, чем прежние 5 тыс.

«Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. <…> остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции», — уточнили в ЦБ.

Центробанк ограничил переводы физлиц за границу 5 тыс. долларов в месяц еще в начале марта. Смягчения ограничений происходили 1 апреля (лимит был увеличен с 5 тыс. долларов до 10 тыс.) и 16 мая (с 10 тыс. долларов до 50 тыс.).

Расчет сумм переводов происходит согласно официальному курсу валют к рублю, который установлен ЦБ на момент перевода. Ожидается, что введенные после начала специальной военной операции на Украине ограничения будут действовать до 30 сентября текущего года.