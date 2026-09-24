Центробанк анонсировал ужесточение правил вывоза наличных и золота в страны ЕАЭС

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В скором времени власти России планируют ужесточить ограничения на вывоз наличных средств и золота из России в страны – члены Евразийского экономического союза. Об этом рассказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля на Международном банковском форуме, передает «Интерфакс».

С 1 апреля этого года указом Президента РФ Владимира Путина россиянам запрещено вывозить в Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан наличную российскую валюту в сумме, превышающей эквивалент 100 тыс. американских долларов по официальному курсу Центробанка РФ на день вывоза. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вывоз наличных рублей запрещен вообще (за исключением ряда аэропортов).

Кроме того, с 1 мая вступил в силу запрет на вывоз аффинированного золота в слитках массой более 100 граммов для всех категорий граждан и организаций. Исключение предусмотрено для вывоза золота в страны ЕАЭС физлицами, юрлицами и ИП, а также физлицами – в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, если он осуществляется через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Кневичи (Владивосток) при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты. Впрочем, юрлица и ИП могут вывозить золото за пределы ЕАЭС без ограничений по массе при соблюдении установленных процедур.

«Указ действительно очень важный, очень серьезный. Будет, мы надеемся, доработан тоже и в ближайшее время модифицирован, поскольку практика показывает, что на этом направлении надо наводить еще больше порядка», – заявил Шабля.

Необходимость такого ужесточения представители властей объяснили тем, что требование о наличии документов, чтобы подтвердить источники происхождения наличных средств, не всегда исполняется. «<...> совершаются попытки использования одних и тех же документов на вывоз, скажем так, нескольких партий денежных средств», – пояснил директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Алексей Яковлев.

«Поэтому здесь мы с Центральным банком нацелены совместно с Федеральной таможенной службой провести работу по тому, чтобы был создан единый информационный корпус <...>», – уточнил сотрудник финансового ведомства. Он добавил, что планируемые изменения направлены на повышение операционной эффективности, и не стал комментировать возможные изменения пороговых значений ограничений.