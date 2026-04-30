Аналитик объяснил, почему в России ограничат вывоз золота в страны ЕАЭС

С 1 мая из России в государства Евразийского экономического союза запретят вывозить аффинированное золото в слитках весом более 100 граммов. Старший аналитик «Т-Инвестиций» Александр Потехин пояснил «Татар-информу» причины нововведения.

«За последний год в России и мире заметно вырос инвестиционный спрос на физическое золото – прежде всего на слитки и монеты. На фоне роста цен золото стало еще более компактным и ликвидным способом хранения и трансграничного перемещения стоимости. Поэтому в условиях сохраняющихся ограничений на движение капитала власти, вероятно, стремятся сильнее контролировать этот канал», – считает Потехин.

Напомним, что в ЕАЭС помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. У нововведения есть исключения. Первое – разрешается вывозить золото в слитках общим весом более 100 г через аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Владивостока (Кневичи) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты (ФПП).

Второе – физлица вправе вывезти драгметалл в страны, не входящие в ЕАЭС, через аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Кневичи при наличии разрешения ФПП.

Положения указа не распространяются на случаи вывоза из России за границу золота в слитках кредитными организациями.