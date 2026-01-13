Центральную елку Казани начнут разбирать 15 января

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Центральную городскую елку столицы Татарстана, установленную у «Чаши», начнут демонтировать в предстоящий четверг, 15 января. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.

Как и прежде, 35-метровую конструкцию украсила масштабная световая инсталляция из 76,5 тыс. гирлянд. Она работала синхронно с включавшей 1280 световых гирлянд купольной мультимедийной инсталляцией «Шатер» диаметром 60 метров.

Торжественное открытие главной городской елки состоялось 23 декабря. В тот день рядом были организованы выставка под открытым небом «Зимние пейзажи», праздничные торговые ряды и новогодняя ярмарка с угощениями.

Как отмечает пресс-служба мэрии столицы РТ, Новый год у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро» встретили более 55 тыс. человек. Подробнее о том, как в Казани прошли новогодние каникулы, читайте в материале «Татар-информа».