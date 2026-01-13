В Казани начали работу пункты по сбору новогодних ёлок

С сегодняшнего дня в Казани начали работу пункты по сбору ёлок, куда можно сдать деревья для переработки. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель руководителя исполкома города по социальным вопросам Азат Абзалов.

«С сегодняшнего дня начинают работать пункты по сбору елок. Их можно будет сдать на переработку в щепу. Напомню, что их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры», – подчеркнул он.

Подробности о пунктах сбора можно найти на портале kzn.ru.