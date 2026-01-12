Новогодние каникулы в Казани: рекордный наплыв туристов и планы на новый зимний сезон

Столица Татарстана в новогодние праздники приняла свыше 200 тыс. туристов из различных уголков России, в планах у города – стать одним из приоритетных мест для встречи Нового года в стране. Чем запомнились праздники для жителей и гостей Казани и как город будет готовиться к следующему Новому году – в материале «Татар-информа».





Более 200 тыс. туристов посетили столицу Татарстана с 31 декабря прошлого года по 11 января 2026-го

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Турпоток вырос на 17%

Более 200 тыс. туристов посетили столицу Татарстана с 31 декабря прошлого года по 11 января 2026-го, что на 16,7% больше, чем годом ранее. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили, опираясь на данные Сбераналитики.

По его словам, совокупные расходы туристов на проживание, питание и досуг в Казани составили более 1,5 млрд рублей.

Александр Шавлиашвили: «Совокупные расходы туристов на проживание, питание и досуг в Казани составили более 1,5 млрд рублей» Фото: kzn.ru

Шавлиашвили добавил, что загруженность гостиниц города в праздники в среднем составляла около 60%, а в пиковые дни – 3 и 4 января – этот показатель превысил 90%. Однако он заметил, что эти данные нельзя считать показательными для пикового туристического периода, так как они не учитывают сегмент посуточной аренды жилья, который в настоящее время остается вне правового регулирования.

«Сезон прошел на подъеме. Более 200 тыс. туристов – это обнадеживающий показатель для начала года. Это доходы наших отельеров, рестораторов и предприятий сферы услуг. Ждем идей по стимулированию турпотока в новом году. И нужно провести работу по серому рынку сдачи квартир», – прокомментировал ситуацию руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Одним из самых ярких событий сезона стала первая новогодняя ярмарка «Бияляй» Фото: rais.tatarstan.ru

Ярмарка «Бияляй» может стать ежегодной

Шавлиашвили рассказал, что в праздники для жителей и гостей города была подготовлена насыщенная культурная программа.

«Туристы активно посещали ключевые городские площадки: центральную елку, главный городской каток, гастроли Деда Мороза, театральные постановки и события на обновленном Московском рынке, а также другие развлечения», – перечислил он.

Одним из самых ярких событий сезона стала первая новогодняя ярмарка «Бияляй», которая проходила с 24 декабря по 8 января в парке у театра кукол «Экият». За 15 дней работы эту ярмарку посетили свыше 200 тыс. человек.

«Результаты как по посещаемости, так и по экономическим показателям подтверждают высокий потенциал проекта. Ярмарка имеет все предпосылки, чтобы стать ежегодной», – заявил Шавлиашвили.

Туристы активно посещали ключевые городские площадки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сформировать устойчивый образ Казани как одного из приоритетных мест для встречи Нового года в России»

Он также отметил, что в этом году для привлечения большего числа туристов в Казани заранее подготовили специальный гид по новогоднему городу, который распространялся на всех ключевых туристических объектах.

«Наша задача – сформировать устойчивый образ Казани как одного из приоритетных мест для встречи Нового года в России», – подчеркнул директор Комитета по развитию туризма.

Для этого анонсирование крупных новогодних мероприятий Казани будет проводиться не только в Татарстане, но и в других городах и регионах России, а сами события еще на стадии планирования будут масштабнее, чем раньше.

Линар Гарипов: «Наш город примет первый всероссийский старт этого года – VI этап Кубка России по лыжным гонкам» Фото: kzn.ru

На этой неделе в Казани пройдет VI этап Кубка России по лыжным гонкам

Председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов в свою очередь рассказал о крупном мероприятии в Казани, которое состоится уже на этой неделе, – VI этапе Кубка России по лыжным гонкам. По словам Гарипова, он пройдет с 15 по 18 января.

«Наш город примет первый всероссийский старт этого года – VI этап Кубка России по лыжным гонкам, который пройдет на базе лыжно-биатлонного комплекса «Мирный», – рассказал председатель комитета.

Он отметил, что соревнования проходят в Казани уже третий год и в этот раз за медали будут бороться 230 спортсменов из 32 регионов России и Белоруссии.