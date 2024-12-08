Центр занятости в Альметьевске помог найти работу четырем участникам СВО

В этом году Альметьевский центр занятости помог найти работу четырем участникам СВО. Трудоустроиться можно по уже имеющийся профессии или получить новую специальность. В центре соискатель может узнать о свободных рабочих местах в организациях города и проконсультироваться по вопросам законодательства о труде и занятости.

В поисках работы в кадровый центр «Работа России» обращаются и вернувшиеся бойцы СВО. Специалисты службы занятости подбирают вакансии для военнослужащих индивидуально. Учитывается все: возможности мужчины, предпочтения и условия труда.

«Наши специалисты каждому участнику СВО и членам их семей окажут содействие в поиске подходящей работы. Проконсультируют по обучающим курсам для получения специальности или повышения квалификации», — рассказала начальник отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Альметьевского ЦЗН Адэлина Бакирова.

Обучение в центре занятости продолжится и на следующий год. Уже запланированы курсы по некоторым специальностям: 1С — предприятие, оператор ЭВМ, водитель троллейбуса, частный охранник. Кроме того, есть обучение дистанционное, по нацпроекту «Демография».

«Здесь могут много разных категорий граждан обучаться, в том числе участники СВО», — отметила замначальника отдела предоставления услуг населению Альметьевского ЦЗН Лариса Журавлева.

Для первого посещения центра занятости военнослужащий должен знать свой пароль от госуслуг. Это нужно для подачи электронного заявления. Собирать большой пакет документов не придется.

Для обращения в кадровый центр «Работа России» участнику боевых действий нужен с собой только паспорт. С ним он подходит в 105-й кабинет, без предварительной записи.

В этом году в центр занятости обратились 4 участника боевых действий. Все они трудоустроены на предприятия города.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.