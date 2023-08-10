«Зарплаты от 50 тыс. рублей и выше специалистам без опыта предлагают на производствах»

Подростки занимаются озеленением и благоустройством города, школ, предприятий, мелкими ремонтными и сельскохозяйственными работами

Фото: © «Татар-информ»

Школьники работают в больницах, ресторанах, детсадах, медцентрах

Какую работу проводит Центр занятости населения Казани по трудоустройству несовершеннолетних летом?

Особое внимание мы уделяем работе по организации занятости несовершеннолетних горожан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. За 2022 год при содействии службы занятости было трудоустроено 595 несовершеннолетних подростков, а за семь месяцев 2023 года трудоустроены 303 человека. Также мы помогаем школьникам при выборе будущей профессии.

Хочу отметить, что с этого года для трудоустройства по направлению службы занятости несовершеннолетние граждане должны иметь учетную запись на портале госуслуг. Только имея учетную запись в ЕСИА, подросток сможет авторизоваться на единой цифровой платформе «Работа в России» и подать заявление на содействие в поиске подходящей работы без выплаты пособия.

На каких предприятиях и кем трудятся молодые люди?

Ребята занимаются озеленением и благоустройством города, школ, предприятий, мелкими ремонтными и сельскохозяйственными работами. К примеру, посадкой, прополкой и сбором урожая. Кроме того, они работают в архивах и в библиотечных фондах, в школах и музеях. Старшеклассники трудоустроены разнорабочими на «Казанькомпрессормаше», в «Аквапарк-Суваре» работают помощниками официантов. В отеле «Ривьера» молодые люди трудятся швейцарами, помощниками горничных, официантов и поваров. Кроме того, ребята работают администраторами, техниками, регистраторами, курьерами и дворниками, занимаются обработкой перевозочных документов, выполняют подсобные работы. Они трудоустроены в МУП «Трест «Горводзеленхоз», городских клинических больницах, ресторанах, частных детских садах, медицинских центрах и в других учреждениях.

Тимур Муллин: «С этого года для трудоустройства по направлению службы занятости несовершеннолетние граждане должны иметь учетную запись на портале госуслуг» Фото: kzn.ru

Какова продолжительность рабочего времени у ребят и какой доход они получают?

Продолжительность рабочего времени в период каникул для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет не должна превышать 35 часов в неделю, а для ребят в возрасте от 14 до 15 лет – 24 часов в неделю. Работодатели оплачивают труд молодых людей за фактически отработанное время. Зарплата не должна быть ниже минимального размера оплаты труда, а служба занятости оказывает материальную поддержку в размере 2250 рублей каждому временно трудоустроенному несовершеннолетнему гражданину. Это единовременная выплата при заключении трудового договора.

«За одного человека предприятие может получить более 60 тыс. рублей»

Какие выплаты от государства получают организации, трудоустроившие молодежь?

Постановлением Правительства России для работодателей предусмотрено возмещение затрат, связанных с трудоустройством молодежи в возрасте до 30 лет. Размер субсидии составляет три минимальных размера оплаты труда плюс сумма страховых взносов за одного трудоустроенного. Таким образом, в среднем за одного человека можно получить более 60 тыс. рублей в качестве компенсации оплаты труда за три месяца. На сегодняшний день по Казани трудоустроено около 300 человек в возрасте до 30 лет.

«Для работодателей предусмотрено возмещение затрат, связанных с трудоустройством молодежи в возрасте до 30 лет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как обстоят дела с трудоустройством ребят из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей?

Приоритет при трудоустройстве отдается несовершеннолетним, особо нуждающимся в социальной защите, а также подросткам, относящимся к группе риска. К ним в первую очередь относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся в учреждениях социального обслуживания, инвалиды, подростки, чьи родители не имеют работы, а также ребята из неполных, многодетных и неблагополучных семей. Мы трудоустраиваем подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. В настоящее время трудоустроено 139 несовершеннолетних ребят из семей, находящихся в социально опасном положении.

Почему важно, чтобы молодые люди привыкали к труду со школьной скамьи и имели свой доход?

Организация занятости несовершеннолетних играет важную роль в профилактике подростковых правонарушений и безнадзорности, дает возможность подрастающему поколению приобщиться к общественно-полезному труду и получить первый самостоятельный заработок. Все, что требуется от организаций, – выделить рабочие места с посильными для подростков обязанностями, а специалисты Центра занятости помогут подобрать активных и трудолюбивых старшеклассников и студентов.

«Специалисты по профориентации информируют молодых людей, проводят профессиональные консультации, а по итогам бесед составляют индивидуальные рекомендации» Фото: © «Татар-информ»

«Впервые провели профтестирование для абитуриентов КФУ»

Какую профориентационную работу для молодежи проводит Центр занятости Казани?

Мы применяем различные методики, направленные на выявление осознанного, мотивированного выбора профессии, с учетом интересов и склонностей ребят. Специалисты по профориентации информируют молодых людей, проводят профессиональные консультации, а по итогам бесед составляют индивидуальные рекомендации. В этом году профориентационные услуги получили 5,9 тыс. человек.

Впервые в ходе приемной кампании в КФУ наши специалисты оказывали профориентационные услуги, чтобы выпускники школ поняли, правильно ли выбрали будущую специальность, а не только руководствовались советами родителей и друзей, которые обычно берут в учет стоимость обучения и количество бюджетных мест. Важно, чтобы ребята понимали, что будущая профессия им действительно интересна, они хотят развиваться в этом направлении. Это наш первый опыт профтестирования абитуриентов.

Кто может пройти бесплатное обучение по нацпроекту «Демография» и по каким специальностям? Сколько человек будет обучено в этом году?

Обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» могут пройти татарстанцы, которые не нашли работу в течение четырех месяцев после получения документа об образовании, а также люди, завершающие обучение в этом году и не нашедшие подходящей работы по профессии. Кроме того, это люди, не имеющие среднего или высшего образования.

В настоящее время на портале «Работа в России» представлено более 190 образовательных программ. Наиболее востребованы такие направления, как маркетплейсы, IT-сфера, SMM-менеджмент, интернет-маркетинг, бухгалтерия, косметические услуги, тьюторство, HR и кадровое администрирование. За этот год планировалось обучить более 1,3 тыс. граждан в рамках данного проекта. Однако на начало августа к обучению уже приступили более 1,5 тыс. человек.

«Наиболее востребованы специалисты на обрабатывающих производствах и в промышленном комплексе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас ощущается острая нехватка рабочих кадров в промышленной отрасли»

Какие специальности сейчас наиболее востребованы на рынке труда?

Наиболее востребованы специалисты на обрабатывающих производствах и в промышленном комплексе. В сфере строительства нужны токари, монтажники, каменщики, штукатуры, плотники, маляры, в транспортных организациях – водители автомобилей, трамваев и троллейбусов, электрики, а в научно-технической сфере – IT-специалисты, программисты, инженеры. В организациях здравоохранения существует потребность во врачах, медсестрах и санитарах. В образовательных учреждениях востребованы педагоги и воспитатели, в сфере общепита нужны повара и кондитеры, а в госуправлении и обеспечении военной безопасности – военнослужащие и полицейские.

В каких отраслях у молодых людей без опыта работы самые высокие зарплаты? Выпускникам каких училищ, колледжей и вузов проще найти работу?

Зарплаты от 50 тыс. рублей в месяц и выше специалистам без опыта предлагают на производствах, в строительстве и торговле, в сфере транспортировки и хранения. Высокие зарплаты есть в сфере финансов, научной и технической деятельности, здравоохранении, ЖКХ. У выпускников учреждений среднего профессионального образования шансы трудоустроиться на предприятия Казани выше, так как сейчас ощущается острая нехватка рабочих кадров в промышленной отрасли.

«Сегодня вплоть до пенсионного возраста, а может быть, даже и по выходу на пенсию необходимо быть готовым все время находиться в процессе обучения, чтобы оставаться конкурентоспособным» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какие советы вы могли бы дать старшеклассникам при выборе будущей профессии?

Для самореализации и построения успешной карьеры молодым людям особенно важно сделать правильный и осознанный выбор будущей профессии. Анализ рынка труда в части спроса и предложения рабочей силы, оценка личных качеств, знаний и способностей, профессиональная ориентация гарантируют выпускникам повышение конкурентоспособности и достижения намеченных целей. Хочется посоветовать молодежи осознанно подходить к выбору профессии, смотреть на дальнейшие перспективы, обязательно пройти профориентацию для четкого и правильного определения своих потребностей, возможностей и склонностей. Такой продуманный подход позволит не только получить востребованную профессию, но и реализовать себя в этой сфере, чтобы в дальнейшем не жалеть, что потратили столько лет впустую и упустили возможности обеспечить свое будущее.

Сегодня вплоть до пенсионного возраста, а может быть, даже и по выходу на пенсию необходимо быть готовым все время находиться в процессе обучения, чтобы оставаться конкурентоспособным. Поэтому перед службой занятости стоит задача не просто ставить на учет безработных, но и думать о подготовке кадров для новых производств. Такие качества, как профессионализм и дисциплина, позволят соискателям найти подходящую работу на рынке труда.