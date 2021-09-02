Центр «Вектор» перейдет на производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Центр «Вектор» намерен перейти на производство «ЭпиВакКороны-Н» — новую вакцину легче производить, чем «ЭпиВакКорону». Об этом рассказала замруководителя центра Татьяна Непомнящих в кулуарах ВЭФ-2021.

По ее словам, два препарата для потребителя ничем не отличаются.

«Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. „ЭпиВакКорона-Н“ легче масштабируется. Ее проще производить», — цитирует Непомнящих РИА Новости.

26 августа этого года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину от новой коронавирусной инфекции от центра «Вектор». В инструкции говорится, что прививка делается двукратно, интервал между ними должен составлять 14–21 день.