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2 сентября 2021  08:46

Центр «Вектор» перейдет на производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

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Центр «Вектор» намерен перейти на производство «ЭпиВакКороны-Н» — новую вакцину легче производить, чем «ЭпиВакКорону». Об этом рассказала замруководителя центра Татьяна Непомнящих в кулуарах ВЭФ-2021.

По ее словам, два препарата для потребителя ничем не отличаются. 

«Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. „ЭпиВакКорона-Н“ легче масштабируется. Ее проще производить», — цитирует Непомнящих РИА Новости.

26 августа этого года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину от новой коронавирусной инфекции от центра «Вектор». В инструкции говорится, что прививка делается двукратно, интервал между ними должен составлять 14–21 день.

#Коронавирус #Массовая вакцинация #Эпиваккорона
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