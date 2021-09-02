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Ру Тат
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2 сентября 2021  07:31

Ростуризм запустит зимний этап продаж по программе туристического кешбэка

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В этом году в России хотят запустить продажи зимнего этапа программы туристического кешбэка — по ней туристы смогут отправиться на отдых с 15 января по конец апреля. Об этом в кулуарах ВЭФ-2021 рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон 2022 года в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января», — цитирует РИА Новости главу ведомства. 

Собеседник агентства пояснила, что в 2022 году программа туристического кешбэка будет работать лишь на низкий сезон и исключать новогодние праздники и лето. 

«Ориентировочно, с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок», — привела сроки Догузова.

Ранее сообщалось, что Ростуризм продлил окно продаж по программе туристического кешбэка на две недели — вплоть до 14 сентября. 

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