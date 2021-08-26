В России зарегистрирована новая вакцина от Covid-19 — «ЭпиВакКорона-Н»

Минздрав России зарегистрировал еще одну отечественную вакцину от коронавирусной инфекции — «ЭпиВакКорона-Н». Сведения появились в реестре государственных лекарственных средств.

«Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики Covid-19. Дата государственной регистрации: 26 августа 2021 года», — отмечается в документе.

Согласно инструкции к вакцине, прививка делается двукратно. Интервал между ними должен составлять 14–21 день. Укол делается в область дельтовидной мышцы, а если это невозможно, то в латеральную широкую мышцу бедра.

Как сообщается в документе, после прививки человек может ощущать боль в месте введения препарата, также у него могут наблюдаться кратковременные повышения температуры. Редкой побочной реакцией является отек Квинке.

«ЭпиВакКорона-Н» стала пятой зарегистрированной вакциной от Covid-19 в России. В настоящее время прививочная кампания в стране ведется с применением «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». Ревакцинация проводится «Спутником Лайт».