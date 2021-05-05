Центр «Вектор» начал клинические испытания трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»

Новосибирский центр «Вектор» Роспотребнадзора проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом в видео, размещенном на официальной странице надзорного ведомства в соцсети Instagram, рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александр Рыжиков.

«Клинические испытания первой — второй фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — приводит ТАСС слова специалиста, сказанные в беседе с доктором биологических наук Анчи Барановой.

По словам представителя организации — разработчика препарата, еще в мае 2020 года трехкратно «ЭпиВакКороной» была вакцинирована группа приматов. В конце июля аналогичным образом были иммунизированы хорьки и морские свинки.

При трехкратном введении «ЭпиВакКороны» ее состав не меняется. «Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден прежде всего на приматах», — подчеркнул Рыжиков.

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от Covid-19, зарегистрированной в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Разработал препарат Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Создатели вакцины впоследствии оценили ее эффективность против трех штаммов коронавируса.

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