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Ру Тат
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5 мая 2021  11:55

Путин объявил благодарность сотрудникам Центра Гамалеи за создание «Спутника V»

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность ряду сотрудников Центра имени Гамалеи за активное участие в создании вакцины от коронавируса «Спутник V». Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«За активное участие в создании и налаживании производства вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции (Covid-19) объявить благодарность президента Российской Федерации: Ковыршиной Анне Витальевне — младшему научному сотруднику лаборатории <...>, Курнееву Андрею Владимировичу — водителю автомобиля <...>, Лебедеву Алексею Александровичу — водителю автомобиля <...>, Телегиной Анастасии Александровне — ведущему инженеру лаборатории <...>», — сказано в документе.

«Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, это произошло 11 августа 2020 года. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Всемирная организация здравоохранения намерена провести оценку «Спутника V» предстоящим летом.

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