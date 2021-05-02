news_header_top_970_100
Минниханов: Празднование Пасхи в Татарстане помогает укреплению традиционных ценностей
Минниханов: Празднование Пасхи в Татарстане помогает укреплению традиционных ценностей
Глава Госкомитета РТ по туризму: Цены на отдых в Татарстане остались на уровне 2019 года
Глава Госкомитета РТ по туризму: Цены на отдых в Татарстане остались на уровне 2019 года
Свияжск принял первый круизный теплоход и более 4 тыс. туристов из России и Татарстана
Свияжск принял первый круизный теплоход и более 4 тыс. туристов из России и Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
2 мая 2021  23:34

Разработчики оценили эффективность «ЭпиВакКороны» против трех штаммов Covid-19

news_top_970_100

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» вырабатывает антитела как к немутировавшему коронавирусу, так и его британскому и южноафриканскому вариантам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика — центр «Вектор» Роспотребнадзора.
«В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины „ЭпиВакКорона“ в отношении референсного штамма нового коронавируса, а также британского и южноафриканского вариантов было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов. Таким образом, утверждение о невыработке нейтрализующих антител не соответствует действительности», — отмечают специалисты.
По данным центра, данные выводы основаны на изучении состояния участников 1-й и 2-й клинических и пострегистрационной фаз испытаний, а также граждан в возрасте от 60 лет. Результаты не дают поводов для сомнений в эффективности препарата.
«ЭпиВакКорона» стала второй российской вакциной от коронавируса (после «Спутника V»). Ее зарегистрировали 14 октября прошлого года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что разработчики третьего антикоронавирусного преперата – «КовиВак» – назвали срок действия иммунитета после прививки.

 

коронавирус Вакцина от коронавируса
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное