Разработчики оценили эффективность «ЭпиВакКороны» против трех штаммов Covid-19

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» вырабатывает антитела как к немутировавшему коронавирусу, так и его британскому и южноафриканскому вариантам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика — центр «Вектор» Роспотребнадзора.

«В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины „ЭпиВакКорона“ в отношении референсного штамма нового коронавируса, а также британского и южноафриканского вариантов было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов. Таким образом, утверждение о невыработке нейтрализующих антител не соответствует действительности», — отмечают специалисты.

По данным центра, данные выводы основаны на изучении состояния участников 1-й и 2-й клинических и пострегистрационной фаз испытаний, а также граждан в возрасте от 60 лет. Результаты не дают поводов для сомнений в эффективности препарата.

«ЭпиВакКорона» стала второй российской вакциной от коронавируса (после «Спутника V»). Ее зарегистрировали 14 октября прошлого года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что разработчики третьего антикоронавирусного преперата – «КовиВак» – назвали срок действия иммунитета после прививки.