«Ценный результат»: налоговики Нижнекамска сплели маскировочные сети

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сотрудники налоговой службы Нижнекамска обучились плетению маскировочных сетей. Мастер-класс для них провели в политехническом колледже, а преподавателем выступила опытный волонтер группы «Добрые сердца» Римма Курбанова. Она показала технику завязывания крепких узлов и объяснила, как изменяется цвет материала в зависимости от сезона.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы зависим от сезона, меняется цвет материала, он идет двухслойный, чтобы сетка была плотнее», – рассказывает Римма.

Сотрудники Межрайонной налоговой инспекции № 11 решили обучиться плетению сетей по собственной инициативе. Молодежный совет инспекции уже владеет многими гуманитарными навыками и раз в квартал помогает волонтерам в подобных проектах.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы принимаем участие в разных инициативах: от плетения сетей до сбора продуктов питания», – отмечает старший специалист инспекции Алина Аглямова.

Политехнический колледж стал идеальной площадкой для обучения: здесь созданы все условия для плетения сетей и даже разработана новая технология их изготовления. Советник директора колледжа Гузель Мубаракшина подчеркнула, что за год здесь сплели более 50 маскировочных сетей.

«На практике мы увидели, что освоение этого навыка не требует много времени, а результат оказывается очень ценным», – говорит Гузель Мубаракшина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

К гуманитарной работе в колледже подключаются не только студенты и преподаватели, но и коллективы бюджетной сферы, бизнес-сообщества и промышленные предприятия. Все готовые сети отправляют в пункт сбора по адресу: Химиков, 72б. Оттуда защитное снаряжение в составе гуманитарного груза передается бойцам на передовую.

Таким образом, налоговики не только освоили новый навык, но и внесли свой вклад в поддержку тех, кто нуждается в помощи.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.