Цена на бензин и дизтопливо в Татарстане за последнюю неделю не изменилась

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане средняя цена на бензин и дизельное топливо за последнюю неделю практически не изменилась. Напомним, топливо начало дешеветь с конца сентября. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Согласно данным за период с 16 по 23 октября, бензин марки АИ-92, как и неделю назад, стоил 49,59 рубля за литр, АИ-95 – 53,57, а АИ-98 и выше – 66,01.

Дизельное топливо можно было приобрести в среднем за 59,67 рубля за литр.

С 21 сентября в России начал действовать запрет на экспорт бензина и ДТ, с 9 октября он был частично снят. С 1 октября восстановлен топливный демпфер, благодаря которому выросли компенсации выпадающих доходов нефтяников за продажу продукции на внутреннем рынке.

Еще в конце сентября Президент России Владимир Путин на совещании с Правительством заявлял о недостаточности мер, принятых для стабилизации цен на топливо. «Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю результат нужен», — подчеркивал глава государства.