Цена газа в Европе упала более чем на 15%

В Европе биржевая цена природного газа после утреннего подъема снизилась более чем на 15%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к 11.09 по московскому времени выросла с 269 евро за 1 МВт·ч до 283,995 евро. Это примерно соответствует 2986 долларам за 1 тыс. куб. метров.

Однако к 16.20 цена фьючерса упала до 237,105 евро. Это означает, что стоимость газа уменьшилась приблизительно до 2493 долларов за 1 тыс. куб. метров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток» прекратились на три дня. «Газпром» при этом сослался на необходимость планового ремонта на компрессорной станции «Портовая». В результате страны Европы не получат около 100 млн куб. метров газа.