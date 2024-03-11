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Экономика 11 марта 2024 15:00

Биткоин установил новый рекорд: цена - более 71 тыс. долларов

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Биткоин в моменте достиг отметки 71 744 доллара или 6 525 203 рубля. Такие данные зафиксированы на бирже Binance в 2:54 11 марта. По состоянию на 15:00 того же дня цена биткоина составляет 71,6 тыс. долларов (6,49 млн рублей).

Напомним, последний рекорд по стоимости данной криптовалюты был установлен 8 марта. Тогда цена «битка» впервые приблизилась к 70 тыс. долларов.

Ранее Bloomberg назвал причины такого «взывного» роста рыночной цены биткоина.

#биткоин #цена
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