Загитова выступит на чемпионате России с показательным номером

Уроженка Альметьевска, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит с показательным номером на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, о чем было сказано на пресс-конференции перед началом турнира.

Загитова уже несколько лет не принимает участия ни в каких официальных соревнованиях, сосредоточившись на общественной деятельности. 19-летняя Загитова выигрывала чемпионат страны в 2018 году, ранее становилась серебряным призером.

Ситуацию пояснил генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Коган. «В показательных выступлениях примут участие серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, двукратная чемпионка страны и олимпийская чемпионка Алина Загитова»,— сообщил Коган на пресс-конференции перед чемпионатом России.