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Общество 19 февраля 2023 09:36

Чемезов: Ростех увеличивает объемы производства гиперзвуковых ракет «Кинжал»

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Госкорпорация «Ростех» увеличивает объемы производства гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«На поток встал давно, просто первоначально не требовалось такого количества. Поэтому мы сейчас увеличиваем [производство]», — пояснил Чемезов (цитата по РИА Новости).

Глава Ростеха также подчеркнул, что корпорация производит большое количество продукции для Минобороны.

«Объемы производств военной продукции выросли значительно, в некоторых случаях — более чем в 50 раз», — сообщил он, уточнив, что речь идет в первую очередь о боеприпасах.

Ранее, в конце января, Сергей Чемезов назвал «полной ерундой» сообщения некоторых западных СМИ о нехватке снарядов у России.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» представляет собой воздушную версию квазибаллистической ракеты 9М723 оперативно‐тактического ракетного комплекса «Искандер». Ее скорость увеличивается за счет запуска с борта самолета (в качестве носителя выступает истребитель-перехватчик МиГ-31). Растет и дальность полета — до 1,5 тыс. километров и более с 500 километров при наземном пуске.
#Сергей Чемезов #Ростех #кинжал #гиперзвуковое оружие
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