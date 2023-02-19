Чемезов: Ростех увеличивает объемы производства гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Госкорпорация «Ростех» увеличивает объемы производства гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«На поток встал давно, просто первоначально не требовалось такого количества. Поэтому мы сейчас увеличиваем [производство]», — пояснил Чемезов (цитата по РИА Новости).

Глава Ростеха также подчеркнул, что корпорация производит большое количество продукции для Минобороны.

«Объемы производств военной продукции выросли значительно, в некоторых случаях — более чем в 50 раз», — сообщил он, уточнив, что речь идет в первую очередь о боеприпасах.

Ранее, в конце января, Сергей Чемезов назвал «полной ерундой» сообщения некоторых западных СМИ о нехватке снарядов у России.