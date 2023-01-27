Чемезов назвал «полной ерундой» сообщения западных СМИ о нехватке снарядов у России

Утверждения Киева и некоторых западных СМИ о том, что ВС России не хватает снарядов, не соответствуют действительности. Об этом заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда, — заявил руководитель госкорпорации. — По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков».

Он добавил, что в ходе спецоперации на Украине действительно расходуется большой объем боеприпасов всех типов — ракет, патронов, артиллерийских и танковых снарядов.