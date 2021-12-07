Эксперт развенчал миф о неприятных запахах в воздухе городов Татарстана

Как оказалось, наличие неприятных запахов на улице не всегда означает, что в воздухе есть превышение норм концентрации вредных веществ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил кандидат биологических наук, замдиректора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов. При этом сам неприятный запах также может быть проблемой для жителей.

«Наличие запаха в воздухе не обязательно означает превышение ПДК (предельно допустимой концентрации — прим. Т-и). Запах свидетельствует не о концентрации вредных веществ в воздухе, а то, что чувствуют наши органы обоняния. У каждого человека обоняние разное, особенно сейчас. Те, кто переболел Covid-19, запах могут вообще не почувствовать либо ощутить наиболее остро. Таких случаев достаточно много, в том числе и в Казани, когда люди чувствовали запахи в районе промпредприятий, но превышений не было», — сказал он.

Эксперт отметил, что вредные и отравляющие вещества вообще далеко не всегда можно ощутить в воздухе. Подробнее о том, каков «аромат» больших городов Татарстана, как отличить фенол от формальдегида, а запах с пригородных ферм от инфильтратов городских свалок, читайте в новом материале серии «Дышать легко».

Так, жители Казани часто жалуются на неприятные запахи от полигона ТБО «Восточный» и Самосыровской свалки. Часто запах исходит от объектов коммунальной инфраструктуры. Их источниками могут быть и промпредприятия. На больших транспортных магистралях города — Мамадышском тракте, проспектах Ямашева и Победы, Горьковском шоссе — особенно в безветренную погоду отчетливо ощущается запах автомобильных выхлопов. В отработанных газах автотранспорта содержится оксид углерода, диоксид азота, сажа, углеводороды, формальдегид и бензпирен.

В любом случае постоянный запах, даже если нет превышений ПДК, может быть причиной дискомфорта жителей. Поэтому всякий раз при наличии устойчивого неестественного запаха в воздухе нужно обращаться в Роспотребнадзор для проведения лабораторных исследований и установления причин появления таких ароматов.