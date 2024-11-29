«Чем больше будет флага, тем лучше»: татарстанскому триколору исполнилось 33 года

Зеленый цвет флага Татарстана символизирует зелень весны и возрождение, белый – чистоту, а красный – энергию, силу и жизнь

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Автором триколора стал народный художник Тавиль Хазиахметов

Государственный флаг Татарстана был утвержден 29 ноября 1991 года постановлением Верховного Совета Татарской ССР. Автором триколора (зеленая полоса сверху, красная снизу и узкая белая посередине, пропорции сторон 1:2) стал народный художник республики, лауреат Государственной премии имени Тукая Тавиль Хазиахметов.

Причиной изменения государственного символа стали упразднение Татарской АССР и новый статус республики. В ходе разработки Конституции Татарской ССР была сформирована Конституционная комиссия во главе с первым Президентом республики Минтимером Шаймиевым. А в составе этой комиссии была создана рабочая группа для разработки государственных символов, которую возглавил председатель мандатной комиссии Верховного Совета, народный поэт Татарстана Ренат Харис.

В комиссию поступило огромное количество вариантов флага. После многочисленных обсуждений рабочая группа выбрала проект Тавиля Хазиахметова.

Зеленый цвет флага символизирует зелень весны и возрождение, белый – чистоту, а красный – энергию, силу и жизнь.

Уже через несколько минут после принятия нового флага группа энтузиастов водрузила его на крыше здания парламента Фото из экспозиции Музея естественной истории РТ

«Это первый флаг в постсоветский период, вариант которого решился демократическим путем»

Прежде госсимволы Татарстана навязывались «сверху», а в 1991 году флаг выбрал уполномоченный законодательный орган республики, рассказал «Татар-информу» заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

«Нынешний флаг Татарстана – это результат больших дискуссий, открытых обсуждений, потому что проектов было много. Остановились на таком варианте путем голосования, когда пришли к согласию все политические фракции в Верховном Совете. По форме это был наиболее лаконичный и понятный, наиболее приемлемый вариант для всех сторонников и противников. Это первый флаг в постсоветский период, вариант которого решился демократическим путем. И это имеет значение», – отметил депутат.

По его словам, уже через несколько минут после принятия нового флага группа энтузиастов водрузила его на крыше здания парламента. А в муниципальных районах даже автобусные остановки стали раскрашивать в цвета татарстанского триколора.

«Это был признак того, что народ принял этот символ. Это уже потом законодательство дополнили порядок использования флага, а в первое время его вешали повсюду, где только можно», – заметил парламентарий.

Галеев подчеркнул, что флаг Татарстана, наравне с российским, популярен и сейчас. В других регионах и государствах республика ассоциируется в том числе и с этим госсимволом. «Сформированные в Татарстане воинские подразделения, которые участвуют в СВО, с гордостью устанавливают флаг республики вместе с флагом России. Гордятся символом», – заявил он.

«Мы очень удачно символизировали свое место в России, заявив, что обладаем потенциалом для развития не только самой республики, но и страны в целом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пропагандировать госсимвол можно только тогда, когда его видно»

В период, когда утверждался флаг Татарстана, противоречий в обществе было много. Поэтому стояла сложная задача – как в символе отразить единство народа, рассказал «Татар-информу» заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ, депутат Госсовета РТ Евгений Султанов.

«Думаю, что был найден очень удачный вариант решения, который был принят всеми. Сочетание зеленого и красного при чистоте белого, конечно, всеми было воспринято правильно. Считаю, что мы очень удачно символизировали свое место в России, заявив, что обладаем потенциалом для развития не только самой республики, но и страны в целом», – подчеркнул он.

По словам Султанова, цвета татарстанского флага уже прочно ассоциируются с республикой. «Если едешь из другого субъекта Федерации и видишь зеленые, красные и белые цвета, становится понятно, что ты в Татарстане. Это тоже очень важно», – заметил он.

Ученый убежден, что для дальнейшей популяризации этого госсимвола «чем больше будет флага, тем лучше». «Я помню время, когда юридически было запрещено использовать флаг вне официальных учреждений. На мой взгляд, надо использовать его при любом удобном случае, везде, где можно. Пропагандировать госсимвол можно только тогда, когда его видно. А если его видишь только на официальном учреждении, то какая это пропаганда? Флаг всегда должен быть впереди», – заявил он.

Одним из примеров такой популяризации Султанов назвал поднятие флага и исполнение гимна в школах. По его мнению, уважение к госсимволам нужно прививать с детства.

«Надо уметь формировать это отношение. Пропаганда символики должна быть поставлена очень красиво, художественно, чтобы молодежь знала, что означают цвета флага. Когда человек не знает, естественно, у него не возникает никаких ассоциаций. В этом большая роль креативных, художественных работников, которые могут красиво подать, а также СМИ», – отметил он.

Поднятие флага с исполнением гимна в школах прививает детям уважение к государственным символам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ни одно значимое событие не обходится без нашего флага»

Депутат Госсовета Татарстана Расим Баксиков также считает, что поднятие флага с исполнением гимна в школах прививает детям уважение к государственным символам.

«Это очень хорошо. Это воспитывает гордость за наши государственные символы. Что флаг Татарстана значит лично для меня? Я патриот своей республики. Я горжусь своей республикой. Естественно, поднятие флага, исполнение гимна вызывают у меня определенные чувства», – поделился он с корреспондентом «Татар-информа».

Сегодня с Днем государственного флага РТ татарстанцев поздравил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он отметил, что каждый из официальных символов Татарстана по-своему отражает богатые культурные и духовные традиции многонационального народа, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее республики.

«Почитание государственной атрибутики, которая находится под защитой Конституции и отдельных законов, выступает прочной основой формирования гражданской и патриотической идентичности, воспитания сопричастности и любви к Родине, уважительного отношения к институтам власти. Татарстанский триколор выполняет и важные представительские функции: ни одно значимое событие, будь то международные встречи, официальные переговоры, спортивные или общественные мероприятия, не обходится без нашего флага, на который мы смотрим с неизменной гордостью и воодушевлением», – подчеркнул глава парламента.