Мухаметшин: Татарстанцы смотрят на флаг РТ с неизменной гордостью и воодушевлением

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днем государственного флага РТ.

«Вот уже более трех десятилетий образ нашей республики неразрывно ассоциируется с ее главными официальными символами — гербом, на котором изображен крылатый барс, гимном на музыку композитора Р. Яхина и зелено-бело-красным флагом. Каждый из них по-своему отражает богатые культурные и духовные традиции многонационального народа, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее Татарстана», — заметил глава республиканского парламента.

«Почитание государственной атрибутики, которая находится под защитой Конституции и отдельных законов, выступает прочной основой формирования гражданской и патриотической идентичности, воспитания сопричастности и любви к Родине, уважительного отношения к институтам власти», — убежден политик.

«Татарстанский триколор выполняет и важные представительские функции: ни одно значимое событие — будь то международные встречи, официальные переговоры, спортивные или общественные мероприятия — не обходится без нашего флага, на который мы смотрим с неизменной гордостью и воодушевлением», — добавил он.

«Дорогие жители республики! Сегодня Татарстан является опорным регионом Российской Федерации с наивысшим инвестиционным потенциалом. Занимает передовые позиции по важнейшим показателям промышленного и сельскохозяйственного производства, развитию IT-сектора, жилищному и дорожному строительству. Вместе мы реализуем масштабные экономические и социальные программы, успешно проводим самые крупные и знаковые форумы, дорожим межнациональным миром и общественным согласием», — отметил Мухаметшин.

«Впереди — новые планы. Еще многого нужно достичь для свободы и укрепления могущества Отчизны, для благополучной мирной жизни наших детей и внуков. От всего сердца желаю крепкого здоровья, процветания и успехов на этом созидательном пути. Уверен, сообща мы обязательно воплотим все задуманное. С праздником! Бәйрәм белән!» — заключил Председатель Государственного Совета РТ.