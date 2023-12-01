Каждый год в Татарстане выявлется более тысячи преступлений, связанных с коррупцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» на тему «Результаты работы по противодействию коррупции, проведенной в 2023 году» рассказал прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов.

«Ежегодно в Татарстане регистрируется более тысячи коррупционных преступлений. В суды направлено более 230 уголовных дел по 800 коррупционным преступлениям. Но не надо записывать РТ в список самых коррумпированных регионов. Такие результаты стали возможны благодаря активной, скоординированной деятельности органов власти и правоохранительных органов республики», – сообщил он.