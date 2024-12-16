Челны возглавили список городов России по динамике роста цен на аренду «однушек»

В Набережных Челнах аренда однокомнатных квартир в ноябре 2024-го подорожала на 18,2%, до 27,4 тыс. рублей в месяц. Это самая «мощная динамика роста» по сравнению с другими городами России. Для сравнения: в Казани за аналогичный период арендные ставки на «однушки» выросли на 3,8%, до 34,4 тыс. рублей. Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».

После Автограда по динамике роста ставок идут Орел (+18,1%, до 19,8 тыс.), Киров (+15,3%, до 21,7 тыс.), Белгород (+13%, до 17,1 тыс.) и Архангельске (+12,3%, до 26,8 тыс.).

В Москве аренда аналогичного жилья подорожала на 3,3%, до 59,2 тыс. рублей, в Подмосковье - на 6,3%, до 36,2 тыс., а в Санкт-Петербурге – напротив, упала на 1,2%, до 40,4 тыс. рублей.

В целом же по России аренда однокомнатных квартир подорожала в ноябре на 4,9%, до 27 тыс. рублей. Причем рост зафиксирован в 49 городах из 70.

Ранее сообщалось, что в Казани в ноябре продолжили дорожать новостройки. По словам гендиректора портала Павла Луценко, одна из причин бурного роста – предновогодний ажиотаж.