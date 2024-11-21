Названы районы Казани с наиболее значительным ростом арендных ставок за год

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За последний год стоимость аренды 1-комнатной квартиры сильнее всего подорожала в Ново-Савиновском районе. За период с ноября 2023-го по октябрь 2024 года ценник на съем в той местности поднялся на 30,83%, или с 26,6 тыс. до 34,8 тыс. рублей в месяц. Об этом «Татар-информу» сообщили аналитики ЦИАН.

Второе место в данном топе по динамике арендных ставок занял Советский район (+25,29%, или с 26,5 тыс. до 33,2 тыс. рублей), а третьем оказался Авиастроительный район (+24,65%, или с 21,1 тыс. до 26,3 тыс. рублей).

Четвертое место в этом рейтинге – Вахитовский район (+24,07%, или с 32 тыс. до 39,7 тыс. рублей), пятое – Приволжский (+23,6%, или с 25,9 тыс. до 32 тыс. рублей).

Наименее ощутимая динамика зафиксирована в Кировском (+21,54%, или с 27,4 тыс. до 33,3 тыс. рублей) и Московском районах (+16%, или с 25 тыс. до 29 тыс. рублей).

Если рассматривать динамику цен за съем 2-комнатной квартиры, то сильнее всего ставки выросли в Приволжском районе (+31,14%, или с 33,4 тыс. до 43,8 тыс. рублей), Кировском (+30,75%, или с 38,7 тыс. до 50,6 тыс. рублей) и Советском районах (+23,37%, или с 35,1 тыс. до 43,3 тыс. рублей).

На четвертом месте – Московский (+22,47%, или с 27,6 тыс. до 33,8 тыс. рублей в месяц), на пятом – Вахитовский (+20,35%, или с 51,6 тыс. до 62,1 тыс. рублей).

Самая скромная динамика роста ставок – в Ново-Савиновском (+19,96%, или с 45,1 тыс. до 54,1 тыс. рублей) и в Авиастроительном районах (+15,95%, или с 27,6 тыс. до 32 тыс. рублей).

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