«Предновогодний ажиотаж»: в Казани в ноябре продолжили дорожать новостройки

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В Казани в ноябре продолжили расти цены на новостройки. Причем подорожала как стоимость кв. м. (+1,6% за месяц, до 221 тыс. рублей), так и стоимость среднего лота (+0,4%, до 10,8 млн). В целом же за год прирост цен на казанские «новые дома» составил 9,7%, следует из аналитики портала «Мир квартир».

По словам гендиректора портала Павла Луценко, в ноябре новостройки показали самый высокий рост с момента отмены льготной ипотеки в июне.

«Строящееся жилье дорожает даже в тех городах, в которых цены уже было начали опускаться. Немалую роль в этой ситуации играет инфляция и растущая стоимость строительства, которая не дает застройщикам демпинговать. Но главное, они предвкушают традиционно высокий сезон – конец года и предновогодний ажиотаж. Через месяц мы увидим, оправдались ли их ожидания», - прокомментировал он.

Спикер также считает, что снижения цен если и стоит ждать, то в январе 2025-го.