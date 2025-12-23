news_header_top
СВО 23 декабря 2025 07:13

«Челны СВОих не бросают»: Наиль Магдеев рассказал о рабочей поездке в зону СВО

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил о рабочей поездке в зону специальной военной операции. Вместе с заместителем премьер-министра Республики Татарстан — полномочным представителем РТ в РФ Равилем Ахметшиным, главой Тетюшского района Рамисом Сафиулловым, депутатом Государственной Думы Русланом Гаджиевым и руководителем Ассоциации грузоперевозчиков Михаилом Левашовым он передал военнослужащим специальное оборудование, строительные материалы и автотранспорт.

От имени бойцов мэр передал жителям города слова благодарности за постоянную поддержку. Военнослужащим также вручили новогодние подарки и письма от школьников.

«Бойцы чувствуют нашу помощь и поддержку: так было, есть и будет всегда. Челны СВОих не бросают», — подчеркнул Наиль Магдеев в своем телеграм-канале.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

