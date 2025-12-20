Боец Пушкин доставит на СВО новогодние гостинцы и гуманитарную помощь из Челнов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Очередной гуманитарный конвой из Набережных Челнов отправился к военнослужащим группировки войск «Север». Более 30 тонн груза – от продуктов питания и строительных материалов до квадрокоптеров, тепловизионных прицелов и дизельных генераторов – совсем скоро окажутся на передовой.

Среди тех, кто отвезет гуманитарную помощь, – военнослужащий с позывным Пушкин. Он родом из Старой Руссы Новгородской области. Контракт подписал в мае 2025 года, говорит – осознанно, чтобы быть полезным стране. Сейчас служит водителем в составе группировки войск «Север».

Бойцу важно не только то, что на передовую приходит техника и необходимые в быту вещи, но и само внимание со стороны тыла.

«Хочу выразить большое спасибо жителям города Набережные Челны, а также администрации города за помощь, за гуманитарную помощь, которую оказывают. Это большой вклад в наше будущее», – сказал военнослужащий.

На отправке груза присутствовал мэр города Наиль Магдеев. Он подчеркнул, что поддержка бойцов остается делом всего города и что Набережные Челны с первых дней СВО находятся рядом со своими земляками.

«Более 4,5 тысячи сегодня челнинцев с оружием в руках, живя в блиндажах и окопах, защищают интересы нашего государства. Неслучайно написано: “Мы вместе”. С первых дней специальной военной операции мы вместе», – отметил глава города.

Помимо основного груза, волонтеры и активисты подготовили для защитников Отечества новогодние гостинцы. Танковому батальону передали сладкий чак-чак – как символ дома и тепла. К акции присоединились и школьники лицея инновационных технологий №36, которые собрали письма, сладости, продукты и теплые вещи.

Пушкин признается: такие моменты придают сил не меньше, чем техника и снаряжение. Для него это знак того, что о бойцах помнят и ждут.

Как только колонна отправилась в путь, в городе уже начали формировать следующую партию помощи.

В Челнах говорят: поддержка военнослужащих – это не разовая акция, а постоянная работа и общая ответственность.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

